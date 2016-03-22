金价上涨 因布鲁塞尔爆炸事件激发避险买盘

路透纽约/伦敦3月22日 - 金价周二上涨，因投资者寻求避险资产，此前比利时首都布鲁塞尔的机场和地铁遭到炸弹袭击。

伊斯兰国宣称对袭击事件负责，事件造成至少30人死亡，欧洲各国提高了安全警备级别，一些跨国境交通运输暂停。

袭击事件发生后，现货金上扬逾1%，至1,259.60美元高位，后缩小部分涨幅。2008 GMT，金价涨0.3%，报每盎司1,248美元。美国4月期金收涨4.40美元，报1,248.60美元。

“布鲁塞尔悲剧事件发生后，整个金融市场都通过直觉反应来交易，之后有一些反转，”商品投资公司Logic Advisors 合伙创始人Bill O'Neill称。

“较长期来看，欧洲情况可能会恶化，这对金价有支撑作用，”他在谈到在更长时间内实施超低利率预期时称。

欧洲股市下跌，投资者在爆炸发生后马上涌入公债市场。

全球股市稍晚逆转了跌势，避险的黄金和公债回落，因欧元和英镑在袭击事件后受挫，美元上涨。

袭击事件激发的避险买盘帮助抵消了亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话的影响。他称，美国可能最早在下个月升息。

瑞士海关数据显示，2月瑞士黄金出口跌至18个月低位，因向主要黄金消费国和地区--印度、中国和香港的运量较前月大幅减少。

现货银上涨0.2%，报每盎司15.86美元，现货铂金上涨1.2%，报每盎司996.50美元，现货钯金上涨0.8%，报每盎司607.50美元，为四个月高位。(完)