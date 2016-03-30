金价逆转叶伦讲话后的升势走低 因避险需求消退

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周三下跌逾1%，因股票等高风险资产上扬，促使部分投资者在昨日上涨后锁定获利。美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二对进一步升息态度谨慎，引发金价攀升近2%。
叶伦的讲话暗示，联储只会循序渐进地升息，给金市投资者吃了颗定心丸。升息会增加持有黄金等无息资产的机会成本。
黄金本季仍可能上扬15.6%，成为近30年来表现最好的一季。
1848 GMT，现货金报每盎司1,227.14美元，下跌1.2%。美国4月黄金期货收挫8.90美元，报每盎司1,228.60美元。
“对黄金的避险需求看似正在消退，尽管美元有所走软，”.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth表示。
“金价可能继续陷入区间内，因预期美联储最终将在6月会议上升息，从而推升美元，打压黄金。”
全球股市周三攀升，接近年内最高水平，因投资者下调联储升息步伐和利率最高水平的预期。
分析师称，尽管短期内市场焦点将为美国经济改善的速度，经济改善可能削弱对黄金的需求，不过，如果美国以外国家的经济数据恶化，将会给金市提供更强劲的支撑。
市场目前静待本周五出炉的美国就业报告。
“尽管此轮涨势看似完整，但如果周五公布的3月非农就业数据良好，金价涨势可能受到影响，”汇丰在一份报告中称，“新增就业岗位若超过20万，可能拖累金市表现，并回吐近期升幅。”
现货银下跌0.6%，报每盎司15.24美元。现货铂金回落 0.2%，报每盎司965.11美元。现货钯金急挫2%，报每盎司562.22美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。