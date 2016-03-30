金价逆转叶伦讲话后的升势走低 因避险需求消退

路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周三下跌逾1%，因股票等高风险资产上扬，促使部分投资者在昨日上涨后锁定获利。美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二对进一步升息态度谨慎，引发金价攀升近2%。

叶伦的讲话暗示，联储只会循序渐进地升息，给金市投资者吃了颗定心丸。升息会增加持有黄金等无息资产的机会成本。

黄金本季仍可能上扬15.6%，成为近30年来表现最好的一季。

1848 GMT，现货金报每盎司1,227.14美元，下跌1.2%。美国4月黄金期货收挫8.90美元，报每盎司1,228.60美元。

“对黄金的避险需求看似正在消退，尽管美元有所走软，”.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth表示。

“金价可能继续陷入区间内，因预期美联储最终将在6月会议上升息，从而推升美元，打压黄金。”

全球股市周三攀升，接近年内最高水平，因投资者下调联储升息步伐和利率最高水平的预期。

分析师称，尽管短期内市场焦点将为美国经济改善的速度，经济改善可能削弱对黄金的需求，不过，如果美国以外国家的经济数据恶化，将会给金市提供更强劲的支撑。

市场目前静待本周五出炉的美国就业报告。

“尽管此轮涨势看似完整，但如果周五公布的3月非农就业数据良好，金价涨势可能受到影响，”汇丰在一份报告中称，“新增就业岗位若超过20万，可能拖累金市表现，并回吐近期升幅。”

现货银下跌0.6%，报每盎司15.24美元。现货铂金回落 0.2%，报每盎司965.11美元。现货钯金急挫2%，报每盎司562.22美元。(完)