金价攀升 因在美联储政策会议前美元走软

路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周一上扬，因在上周五下跌1.3%后，美元走软扶助吸引部分买家回场，但在美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周稍后举行会议前，涨幅受限。

预计美联储在4月26-27日会议上不会升息，但市场将从联储的声明和讲话中寻找其对全球经济和升息前景看法的线索。

黄金对升息非常敏感，因升息会提振美元，并会提高持有黄金等无息资产的机会成本。

1340 GMT，现货金报每盎司1,237.11美元，上扬0.4%。美国6月期金收涨0.8%，报每盎司1,240.20美元。

今年迄今金价累积上扬近17%，因对美联储升息的预期降温，美元走软，以及投资者对商品的买兴重燃。

“从目前情况来看，金市的表现完全取决于美联储，”Julius Baer的分析师Carsten Menke说，“黄金支持的上市交易基金的黄金持仓量在3月下半月和4月初企稳。”

全球股市、美元和油价走低，因美国新屋销售意外下降，在美联储政策会议前令投资者对美国经济前景感到更加的不确定。

“金价陷于1,200-1,250美元左右的狭窄区间内。目前市场正在寻找指引，”GoldMoney的副总裁Stefan Wieler表示。

其他贵金属方面，现货银仅小涨0.1%，报每盎司16.95美元，上周触及11个月高位，累积上扬4.5%。

现货铂金升0.6%，报每盎司1,012.13美元。现货钯金小涨0.1%，报每盎司600.95美元。(完)