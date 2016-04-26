金价反弹 此前美国耐久财订单数据打压美元

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周二反弹，此前弱于预期的美国耐久财数据打击美元兑欧元跌至盘中低位，但随着为期两天的美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策会议开始，金价陷于窄幅区间内。
1808 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,241.66美元，美国6月期金收涨0.3%，报每盎司1,243.40美元。
美联储将于周三美东时间下午两点发布政策声明，预计将维持利率不变，但交易员将关注其对美国经济评估的变化，可能会导致市场预期年内稍晚升息次数将增加。
经济学家预计美联储在6月升息一次，年底前再升息一次，但利率期货走势显示市场并不认同这样的预期，表明市场和决策者对升息轨迹的预期有差异。
“经济学家预计(本周)利率维持不变，”渣打分析师Suki Cooper称。
“我们认为联储维持鸽派观点的机率在增加，这将给金价提供十分有利的环境，”她称，“如果声明基调偏鹰派，实货市场将保持疲弱，价格在开始回升前将跌向1,200美元。”
金价对升息高度敏感，升息在推高美元的同时，将提高持有以美元计价的黄金的机会成本。
美元兑一篮子货币最多跌0.7%，支持金价走高，此前美国3月耐久财订单反弹幅度远低于预估，表明工厂活动下滑的势头远未结束。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)持金量周一下跌。
现货银涨0.5%，报每盎司17.07美元，现货铂金升0.4%，报1,015.14美元，现货钯金跌0.04%，报600.75美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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