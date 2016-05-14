全球金价受美股下滑带动上涨 摆脱美元走强的影响

路透纽约/伦敦5月13日 - 金价周五上涨，受美股下滑和技术性强势带动，摆脱美元走强和美国经济数据强劲，显示经济前景改善的影响。

在美国公布4月零售销售大增1.3%，增幅为去年3月来最大，且高于分析师预估的0.8%后，金价一度回吐部分涨幅。

1846 GMT，现货金升0.8%，报每盎司1,273.53美元，本周金价下挫1.1%，为截至3月25日该周以来最大周度跌幅。

美国6月期金收高0.1%，报每盎司1,272.70美元。

“当美元上涨时，金价也上涨，这就是黄金牛市。”经纪公司RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示。

“金价出现技术性突破，股市也走软。”

美元指数升至两周高位，因强于预期的美国经济数据看来推高了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年将升息超过一次的预期。

花旗策略师David Wilson表示，强劲的经济数据和未来几个月升息的前景将令金价承压。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares持金量升至2013年11月以来最高水平，反应金市持续的乐观情绪。

现货银升0.6%，报每盎司17.07美元，现货铂金升0.4%，报1,047.66美元，现货钯金下跌0.7%，报588.72美元。 (完)