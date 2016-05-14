全球金价受美股下滑带动上涨 摆脱美元走强的影响

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦5月13日 - 金价周五上涨，受美股下滑和技术性强势带动，摆脱美元走强和美国经济数据强劲，显示经济前景改善的影响。
在美国公布4月零售销售大增1.3%，增幅为去年3月来最大，且高于分析师预估的0.8%后，金价一度回吐部分涨幅。
1846 GMT，现货金升0.8%，报每盎司1,273.53美元，本周金价下挫1.1%，为截至3月25日该周以来最大周度跌幅。
美国6月期金收高0.1%，报每盎司1,272.70美元。
“当美元上涨时，金价也上涨，这就是黄金牛市。”经纪公司RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示。
“金价出现技术性突破，股市也走软。”
美元指数升至两周高位，因强于预期的美国经济数据看来推高了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年将升息超过一次的预期。
花旗策略师David Wilson表示，强劲的经济数据和未来几个月升息的前景将令金价承压。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares持金量升至2013年11月以来最高水平，反应金市持续的乐观情绪。
现货银升0.6%，报每盎司17.07美元，现货铂金升0.4%，报1,047.66美元，现货钯金下跌0.7%，报588.72美元。 (完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。