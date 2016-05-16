金价在盘初升1%后转跌 因美股急升

路透纽约/伦敦5月16日 - 金价周一小幅下跌，逆转了早盘上涨1%的走势，因油价和美股上涨。

1807 GMT，现货金下跌0.05%，报每盎司1,272.50美元，此前最多升1.2%至1,288.20美元。美国6月期金收涨0.1%，报每盎司1,274.20美元。

金价最初受到股市下跌和中国数据疲弱的支撑，因黄金作为替代资产的兴趣被提升。但随着美股转升，在美东时间10:30至10:32的短短两分钟内，金价每盎司下跌逾4美元。

“金价的下跌主要因为股市，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称。

“美股开始反弹，升得很快，金价下跌，”他称。

原油价格触及六个月高位，因生产中断预计将使长期困扰油市的供应过剩局势得以减缓，提振美股走高。指标美债收益率上涨，美元指数走低。

中国上周末发布的数据显示，4月零售销售、工业生产、固定资产投资均弱于路透调查的分析师的预估。

在其它贵金属中，现货银上涨0.2%，报每盎司17.12美元，现货铂金持平于1,047美元，现货钯金上涨0.1%，报每盎司589.80美元。

行业人士齐聚伦敦参加“铂金周”活动，Johnson Matthey称，铂金市场今年短缺状况将加剧，因自动催化剂生产商的需求受到实施新的欧洲六号(Euro 6)标准的提振。(完)