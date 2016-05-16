金价在盘初升1%后转跌 因美股急升

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透纽约/伦敦5月16日 - 金价周一小幅下跌，逆转了早盘上涨1%的走势，因油价和美股上涨。
1807 GMT，现货金下跌0.05%，报每盎司1,272.50美元，此前最多升1.2%至1,288.20美元。美国6月期金收涨0.1%，报每盎司1,274.20美元。
金价最初受到股市下跌和中国数据疲弱的支撑，因黄金作为替代资产的兴趣被提升。但随着美股转升，在美东时间10:30至10:32的短短两分钟内，金价每盎司下跌逾4美元。
“金价的下跌主要因为股市，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称。
“美股开始反弹，升得很快，金价下跌，”他称。
原油价格触及六个月高位，因生产中断预计将使长期困扰油市的供应过剩局势得以减缓，提振美股走高。指标美债收益率上涨，美元指数走低。
中国上周末发布的数据显示，4月零售销售、工业生产、固定资产投资均弱于路透调查的分析师的预估。
在其它贵金属中，现货银上涨0.2%，报每盎司17.12美元，现货铂金持平于1,047美元，现货钯金上涨0.1%，报每盎司589.80美元。
行业人士齐聚伦敦参加“铂金周”活动，Johnson Matthey称，铂金市场今年短缺状况将加剧，因自动催化剂生产商的需求受到实施新的欧洲六号(Euro 6)标准的提振。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。