金市金价下跌逾1% 受美联储升息预期拖累

路透纽约/伦敦8月19日 - 金价周五下跌逾1%，终结了四连涨走势，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)就升息时机给出了相互矛盾的信号，但本周金价仍将连续第二周上涨。

现货金最多跌1.5%至盘中低位每盎司1,337.37美元，但随后扳回部分失地，至1857GMT，下跌0.7%，报1,342.62美元。本周金价将上涨约0.6%。

美国期金收跌0.8%至每盎司1,346.2美元。

本周美联储决策者给出了相互矛盾的信号，市场预计下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的全球央行总裁年会可能会提供更多指引。预计美联储主席叶伦将强化缓慢升息步伐的预期。

“我们从美联储官员那里得到了一些相互矛盾的评论，给市场观点上造成了很多的混乱，所以现在市场在等待听到...叶伦对全球情势和经济增长的观点，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人Ole Hansen称。

美元兑一篮子货币上涨0.4%，因投资者开始消化美联储今年升息的可能性增加，全球主要股市下跌。

“如果美联储升息时机早于当前市场预估，金价可能短期内下跌，”Capital Economics称。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量连续第二日下跌。

现货银最多跌2.6%至19.23美元，为7月21日以来最低。现货铂金(白金)跌1.1%至每盎司1,113.10美元。现货钯金跌0.5%至每盎司709.40美元。(完)