金价下滑 因市场思量特朗普新政策会如何影响经济成长

路透纽约/伦敦11月10日 - 黄金价格周四大跌逾1%，此前美元兑日圆升至三个半月高位，市场思量特朗普当选美国总统以及他的新政会如何影响经济成长。

特朗普的增加基建和大规模减税的计划可能令美国财赤上升，这有助于支撑金价。他的胜选也令投资人对美联储是否还会在12月加息产生疑虑。

不过特朗普也承诺提振美国经济成长，这可能带动美元，从而对以美元计价的黄金不利。

2000 GMT，现货金下跌1.5%，报1,258.90美元，盘中一度跌至10月18日来最低的1,258.06美元。

美国12月期金收跌0.6%，报1,266.40美元。

“总体而言，市场感到鼓舞，他们对特朗普总统将增加财政支出并带动经济成长的故事买账，”丹麦丹斯克银行高级分析师Jens Pedersen表示。

周三金价在特朗普宣布胜选后一度跳涨近5%，至六周高位，但之后大幅缩减涨幅。

其他贵金属中，银价升0.4%，报18.55美元。

铂金下挫2.8%，报970.99美元，盘中跌至10月28日来最低的966美元。钯金连升五个交易日，跳升2%，报691美元，盘中触及10月5日来最高的697.50美元。(完)