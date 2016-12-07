金价徘徊在10个月低位附近 市场关注美国利率前景

路透纽约/伦敦12月6日 - 金价周二徘徊在10个月低位附近，因市场为美国本月升息做准备，且预计明年货币政策将进一步收紧。

“美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议下周政策会议临近，问题是联储明年计划升息多少次，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson称。

他称，有迹象显示，美国候任总统特朗普增加支出的政策将会带动通胀攀升，进而促使美联储升息。

1922 GMT，现货金下跌0.18%，至每盎司1,168.08美元，略高于周一触及的10个月低位1,157美元。

美国12月期金收跌6.4美元，或0.54%，报1,170.1美元。

近期出炉的美国经济数据强劲，其中包括非农就业报告，工厂和服务业活动数据，直指美国经济复苏，为美联储下周升息扫清了道路。

根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计美联储下周升息0.25个百分点至0.50-0.75%的可能性为93%。

公债收益率上涨，资金流入股市，也打击了黄金的吸引力。

但德国商业银行称，预计2016年金价升势将在明年恢复，但在此之前，此轮投资需求驱动的金价涨势会在第四季消竭。

该行称，“美元和债券收益率上涨带来的阻力将减弱，且考虑到各种风险因素，投资需求应该会再次回升。”

全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的持金量周一下降0.04%，至869.90吨。

其它贵金属，银价下跌0.08%，报每盎司16.72美元，铂金上涨0.1%，报935美元，盘中触及11月11日以来最高的952美元。

钯金下跌1%，报735.40美元。(完)