金价从10个月低位回升 市场等待央行会议

路透纽约/伦敦12月7日 - 金价周三上扬，从本周触及的10个月低位反弹，因在欧洲央行会议前美元兑欧元下跌，且美国下周升息的预期已经被消化。

11月，金价录得逾三年最大月度跌幅。跌势延续至12月，因美国升息的忧虑，对风险资产的胃纳改善和美元走高等因素合力打压金价。而此时，正值主要消费国中国和印度的需求淡季。

但金价在1,172美元获得强有力的支撑，此为12-7月升势的技术回撤位。

1947 GMT，现货金上涨0.3%，至1,173.32美元，较周一触及的10个月低位1,157美元上涨0.6%。

美国2月期金收高0.6%，报1,177.50美元。

“金价11月下跌8%，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在本月升息，”Think Markets首席市场分析师Naeem Aslam称。

“我认为升息题材已基本被金价消化，当美联储升息时，金价不会有大的波动。”

外汇市场很可能会主导金价走势。美元兑欧元周三下跌0.1%，周四欧洲央行将召开关键的政策会议。

预计欧洲央行将在周四会议上延长量化宽松计划，但是否会就最终结束该计划发出正式信号仍不得而知。

其它贵金属，现货银上涨2.6%，报每盎司17.14美元，盘中升至17.24美元的11月14日以来最高。

现货钯金下跌0.7%，报731.50美元；现货铂金XPT=走高0.7%，报940.80美元。(完)