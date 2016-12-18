金价在2月以来的低位之上攀升 将录得连续第六周下跌

路透纽约/伦敦12月16日 - 金价周五上涨，在前一交易日触及的10个半月低位之上攀升，因美元和美股下跌，本周交投震荡。本周最受关注的消息是美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示明年升息次数将比预期得多。

1930 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,135.16美元。金价周四触及2月2日以来最低的1,122.35美元，本周迄今下跌了2%，将录得连续第六周下跌。

美国期金收高0.7%，报1,137.40美元。

美国官员告诉路透，中国军舰在南中国海获得了美国海洋考察船部署的水下无人机，此后金价升至盘中高位。

这给了金价一点提振，但只是一种膝跳反应，LOGIC Advisors联合创始人Bill O'Neill称。

“今天整体上是在盘整，”O'Neill称。

美元兑一篮子货币从周四触及的14年高位下跌，当时市场对更加鹰派的美联储立场做出了调整。

“本周美联储升息，对明年的预期更加激进，令黄金前景相当不利，”荷兰安智银行(ING)商品策略师Warren Patterson称。

“近期黄金卖盘的本质表明对黄金有新的作空头寸和结清头寸，”汇丰分析师James Steel在一份声明中称。

“抛售还没有结束。”

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)持金量自11月9日以来减少了逾10%，这也反映出投资者对实货支持的黄金交易基金缺乏兴趣。

银价上涨0.6%，报16.05美元，周四曾急挫逾5%。

铂金反弹3.50%，至924.80美元，前一交易日跌至2月初以来最低价。

钯金下跌1.5%，报689.50美元，盘中跌至一个月低位的677.25美元，本周将下跌逾5%。(完)