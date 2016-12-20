金价上涨 因地缘政治紧张局势带来的提振盖过美元走强的拖累

路透纽约/伦敦12月19日 - 金价周一小涨，因地缘政治紧张局势带来的提振，盖过了对美国收紧货币政策的预期和美元走强带来的拖累。

1940 GMT，现货金上扬0.31%，报每盎司1,137.55美元，尽管美元逆转稍早跌势。黄金于上周四触及2月2日以来最低1,122.35美元，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布鹰派利率预期后美元走强。

交投最活跃的美国2月期金收涨5.3美元，或0.47%，报每盎司1,142.70美元。

“地缘政治紧张局势提振黄金，”RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible表示，称俄罗斯驻土耳其大使遭枪击身亡，支撑了被视为避险投资的黄金。

尽管如此，金价走势仍然受限，因预期美国将会进一步升息。美联储上周进行了一年来首次升息，并预计明年将会再升息三次，9月预期为两次。

“当投资者满脑子想的都是，美国新一届政府的政策所产生的刺激效应时，这可能对股票估值有利，但会重压黄金等避险资产，至少短期如此，”Mitsubishi Corp的策略师Jonathan Butler说。

美联储主席叶伦今日表示，美国就业市场改善，已处于近10年来最强劲的状态。她的讲话发表后，美元指数走强。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上周五减少0.6%，至836.99吨，自11月以来累积减少逾11%。

美国商品期货交易委员会上周五公布的持仓报告显示，截至12月13日当周，对冲基金和货币基金经理连续第五周削减其所持COMEX黄金净多头头寸，至10个月低位。

其他贵金属，现货钯金急跌2.79%，报每盎司675.60美元，盘中触及逾一个月低位673.50美元。现货银回落1%，报每盎司15.92美元。现货铂金下挫1.31%，报每盎司914.5美元。(完)