金价上涨 因地缘政治紧张局势带来的提振盖过美元走强的拖累

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦12月19日 - 金价周一小涨，因地缘政治紧张局势带来的提振，盖过了对美国收紧货币政策的预期和美元走强带来的拖累。
1940 GMT，现货金上扬0.31%，报每盎司1,137.55美元，尽管美元逆转稍早跌势。黄金于上周四触及2月2日以来最低1,122.35美元，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布鹰派利率预期后美元走强。
交投最活跃的美国2月期金收涨5.3美元，或0.47%，报每盎司1,142.70美元。
“地缘政治紧张局势提振黄金，”RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible表示，称俄罗斯驻土耳其大使遭枪击身亡，支撑了被视为避险投资的黄金。
尽管如此，金价走势仍然受限，因预期美国将会进一步升息。美联储上周进行了一年来首次升息，并预计明年将会再升息三次，9月预期为两次。
“当投资者满脑子想的都是，美国新一届政府的政策所产生的刺激效应时，这可能对股票估值有利，但会重压黄金等避险资产，至少短期如此，”Mitsubishi Corp的策略师Jonathan Butler说。
美联储主席叶伦今日表示，美国就业市场改善，已处于近10年来最强劲的状态。她的讲话发表后，美元指数走强。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上周五减少0.6%，至836.99吨，自11月以来累积减少逾11%。
美国商品期货交易委员会上周五公布的持仓报告显示，截至12月13日当周，对冲基金和货币基金经理连续第五周削减其所持COMEX黄金净多头头寸，至10个月低位。
其他贵金属，现货钯金急跌2.79%，报每盎司675.60美元，盘中触及逾一个月低位673.50美元。现货银回落1%，报每盎司15.92美元。现货铂金下挫1.31%，报每盎司914.5美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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