金价跳升至一个月高位 钯金从四周高位回落

路透纽约/伦敦1月5日 - 金价周四攀升至一个月高位，因美元从本周稍早触及的14年高位进一步回落。钯金在稍早延续本周凌厉涨势，触及四周高位后掉头下行。
现货金盘中一度上涨1.85%，触及12月5日以来最高每盎司1,184.90美元，稍后缩减涨幅， 2011 GMT，上扬1.5%，报每盎司1,180.94美元。本周有望上扬2.5%，创6月来最大周升幅。
“尽管大环境并未发生改变，美国经济增长加速，但在过去数月急升后，加之未来经济政策调整的不确定性，美元进一步大涨的可能性应该不大，”德国商业银行的分析师Daniel Briesemann表示，这应该会支撑以美元计价的黄金，他补充说。
美国2月期金收涨1.5%，报每盎司1,181.30美元。
“今日上午公布的续请失业金人数高于预期，扶助支撑黄金，打压美元，”Heraeus Metal Management的副总裁Miguel Perez-Santalla说。
美元兑一篮子货币续跌，之前公布的数据显示，12月美国民间就业岗位增加15.3万，不及经济学家的预期。
钯金本周迄今大涨约8%，势将录得7月来最大周度涨幅，尽管今日从四周高位747.80美元回落。今日晚些时候下跌0.4%，报每盎司732.50美元。
现货铂金上涨2.8%，报每盎司966.20美元，盘中触及近八周最高975.80美元。本周有望上扬7.9%。
交易商称，来自最大黄金消费国中国的买需也扶助支撑金价上涨。
现货银上涨0.85%，报每盎司16.56美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)