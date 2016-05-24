金价触及四周低位 受美国升息前景拖累

路透纽约/伦敦5月24日 - 金价周二下滑至逾四周最低，美联储官员前一交易日发表的鹰派讲话将美元指数推至两个月高位。

上周公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议记录暗示，美国可能很快升息。这一前景以及美元走强拖累金价5月份以来累计下跌逾4%，料将录得去年11月以来最大单月跌幅。

金价对升息相当敏感，利率上升将加大持有非孳息黄金的机会成本。

1755 GMT，现货金跌1.5%至每盎司1,229.25美元，离开了稍早触及的低位1,227.70美元。美国期金下跌1.8%，至每盎司1,229.20美元。

“我们看见很多因素合在一起意味着利率会提高，”Oxford Economics分析师Daniel Smith称。

“美国经济表现不错...油价走高，美国劳动力市场收紧，所有这些都开始暗示，将提前而不时推后升息。”他称。

美联储的几位官员周一表示，过低利率持续太久将导致金融不稳定，美联储明年将继续加息。

本周将有更多联储政策制定者发表讲话，预计会支持数月内加息的可能。联储主席叶伦周五将在哈佛大学主办的一次会议上讲话。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLAD的持金量周一增加0.38%至872.52吨。

现货银跌多达1%，至每盎司16.19美元，为4月19日以来最低；现货铂金最多下挫1.1%，至每盎司995美元，为4月25日以来最低；现货钯金急挫2.6%，至每盎司534美元，为4月14日以来最低。(完)