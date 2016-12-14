金价回落 因预期美联储升息和全球股市上扬

路透纽约/伦敦12月13日 - 金价周二小跌，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日开始举行为期两天的政策会议，削弱黄金的吸引力，因市场预期，联储将会进行近10年来第二次升息，并会透露一些对明年经济前景的想法。

目前市场预计，联储周三升息25个基点的机率接近100%。总体而言，升息将会削弱对黄金等无息资产的需求，但会提振美元。

1947 GMT，现货金下滑0.6%，报每盎司1,155.65美元，接近周一触及的10个月低位1,151.34美元。

美国12月期金收挫0.6%，报每盎司1,159美元。

“本周联邦公开市场委员会(FOMC)的政策声明可能重申，经济前景面临的风险‘平衡’，暗示再下次升息可能在一段时候之后，不会马上进行，”瑞银全球研究的策略师Joni Teves在一份研究报告中称。

“在跌穿1,170美元技术区域后，市场焦点转向心理支撑位1,150美元，目前该水准看似十分脆弱，尤其是在上市交易基金继续结清头寸的情况下。 ”

美联储按计划将在周三1900 GMT发布政策声明。

投资者将从中寻找，联储将如何应对候任总统特朗普的扩张性财政政策可能引发的通胀的线索，以及联储对未来经济成长的预期。

全球股市上扬，美元指数持稳，美国10年期公债收益率徘徊在两年高位附近。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周一再度减少，反应金市人气低落。

现货银跌1.3%，报每盎司16.85美元。现货铂金转升，上扬0.3%，报每盎司933.80美元。

现货钯金攀升0.9%，报每盎司728.10美元。(完)