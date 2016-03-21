金价连跌第三日 因美元跌势暂停

路透纽约/伦敦3月21日 - 金价周一连跌第三日，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的鹰派讲话重燃升息预期，美元持续三周的跌势暂告一段，损及黄金需求。

美元指数攀升0.2%，因旧金山联储总裁威廉姆斯和亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话点燃了最快在4月升息的可能性。

1943 GMT，现货金下跌0.9%，报每盎司1,244.50美元。美国4月期金收跌10.10美元，报 每盎司1,244.20美元。

“市场将会出现更大的卖压，因为看似升息的可能性仍然存在，”RBC Wealth Management的董事总经理George Gero表示。

“较长期来看，金价将会走高，因为欧元区和中国预计将会继续实施刺激政策。”

金价年内迄今累计攀升近17%，因升息预期逐步降温。

分析师称，本周末的复活节假期将在一定程度上削弱金市的动能。

部分分析师担心，全球范围实施超低利率将最终引发通胀压力。金价因低利率而受益，因低利率降低了持有无息黄金的机会成本。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares报告，上周五黄金持仓量增加11.9吨，年内迄今累计增加176.6吨，高于上年同期的40.8吨。

现货银上扬0.2%，报每盎司15.82美元。现货铂金升1.5%，报每盎司982.90美元。现货钯金攀升1.8%，报每盎司602.75美元。(完)