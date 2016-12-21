金价下跌 因美元走强和投资者卖出

路透纽约/伦敦12月20日 - 金价周二走低，受累于美元攀升，投资者因预期全球经济增长加速和美国升息而卖出黄金。而土耳其和德国发生的袭击事件未能提振对黄金的避险需求。

1951 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,131.18美元，盘中低见1,125.23美元，距离上周触及的10个半月低位1,122.35美元不远。美国2月期金收跌0.8%，报每盎司1,133.60美元。

金价从日低反弹，因美元在触及14年高位后削减涨幅。美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话提振美元，因她的讲话巩固了明年升息步伐将快于之前预期的看法。

“美联储主席叶伦昨日的讲话巩固了联储的升息计划，从目前情况来看，金市仍然面临阻力，”RBC Wealth Management的董事总经理George Gero表示。

“与通常情况一样，今日金市表现完全被美元走势左右；另外，公债收益率攀升，不仅仅会抑制通胀，还削弱了黄金的吸引力。”

美国升息，可能进一步推升美元，从而使以美元计价的商品对于持有其它货币的投资者而言更昂贵。

全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量自11月9日以来已累积减少逾13%，目前为2,662.4万盎司，反映投资者对全球经济的信心。

主要黄金消费国印度的实货需求可能下降的前景也重压金价。印度政府作废大面额纸币的做法导致该国黄金零售需求下降。

现货银上扬0.3%，报每盎司16.02美元，盘中触及4月来最低15.59美元。

现货铂金也转升，上扬0.2%，报每盎司918.40美元。

现货钯金下跌1.8%，报664.75美元，盘中触及11月9日以来最低660.97美元。(完)