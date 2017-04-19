金价接近五个月高位 因美元疲弱和地缘政治局势紧张

路透纽约/伦敦4月18日 - 金价周二转升，接近前日触及的五个月高位，受助于美元走软、美债收益率下降、朝鲜局势紧张和法国大选前的紧张情绪。

美元指数跌至三周低位，因美国房屋开工数据令人失望，美国和日本之间的贸易对话令人紧张不安。而英镑急升，此前英国首相特雷莎·梅要求提前进行大选。

特雷莎·梅提前大选的要求给投资者本已冗长的不确定清单又增加了一条，清单中还有叙利亚、阿富汗、土耳其、美国与俄罗斯和中国的关系等。

“短期风险偏向下行，但具有潜在支撑，因市场聚焦地缘政治不确定性，我们预计日圆将继续走强，自11月以来日圆和黄金一直是携手前行的，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人Ole Hansen称。

“而且对美元的预期得以修正，强势美元概念在减弱，特朗普总统在喊低美元，我们看见美国数据也疲弱，改变了人们对升息次数的预期。”

美国10年期公债收益率跌至五个月低位，也给金价提供了支撑。

1912 GMT，现货金升0.6%，报每盎司1,291.98美元，略低于前日触及的11月9日以来最高的1,295.42美元。

美国期金收高0.2%，报1,294.10美元。

在法国，周日将进行的第一轮大选投票令投资者紧张不安，尽管民调显示，中间派候选人马克龙处于领先地位，极右翼反欧盟候选人勒庞紧随其后。

现货银下跌0.3%，报每盎司18.32美元，现货铂金下跌0.2%，报每盎司977.60美元，现货钯金下跌2.1%，报771.80美元，稍早触及3月17日以来最低的769.80美元。(完)