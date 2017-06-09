金价连跌第二日 此前前FBI局长科米参议院作证没有重大意外

路透纽约/伦敦6月8日 - 金价周四连续第二日下滑，因美元走强，且

投资人认为前美国FBI局长科米在美国参议院的作证没有重大意外。

投资人仍在等待英国大选的结果，大选前夕的民调显示，英国首相特

雷莎·梅的保守党支持率领先工党5-12个百分点，预示她将赢得议会多数席位。

盘中稍早，在欧洲央行下调通胀预估，并表示决策者没有讨论缩减购

债计划后，欧元兑美元走软。

2004 GMT，现货金跌0.7%，至每盎司1,277.95美元。美国8月

期金下滑1.1%，收报每盎司1,279.50美元。

科米对参议院情报委员会表示，他相信特朗普总统指示他放弃对前国

家安全顾问弗林的调查，不过他对特朗普或他的助手同俄罗斯可能有任何

关联没有作任何新的重大披露。

部分投资人已经在关注下周美联储货币政策会议，市场普遍预计美联

储届时将加息。

不过瑞银策略师Joni Teves表示，全球不确定性因素不断增加，加上

宏观因素，预计将推高金价，所以应逢低伺机建立或增持黄金仓位。

Teves在报告中指出，相比其他资产，投资人对黄金的配置仍不大，

金价可能会出现补涨。

其他贵金属方面，现货钯金攀升2.5%至855.22美元，现货铂金

跌0.4%，报938美元。

现货银跌1%至每盎司17.38美元。(完)