金价连跌第二日 此前前FBI局长科米参议院作证没有重大意外

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透纽约/伦敦6月8日 - 金价周四连续第二日下滑，因美元走强，且
投资人认为前美国FBI局长科米在美国参议院的作证没有重大意外。
投资人仍在等待英国大选的结果，大选前夕的民调显示，英国首相特
雷莎·梅的保守党支持率领先工党5-12个百分点，预示她将赢得议会多数席位。
盘中稍早，在欧洲央行下调通胀预估，并表示决策者没有讨论缩减购
债计划后，欧元兑美元走软。
2004 GMT，现货金跌0.7%，至每盎司1,277.95美元。美国8月
期金下滑1.1%，收报每盎司1,279.50美元。
科米对参议院情报委员会表示，他相信特朗普总统指示他放弃对前国
家安全顾问弗林的调查，不过他对特朗普或他的助手同俄罗斯可能有任何
关联没有作任何新的重大披露。
部分投资人已经在关注下周美联储货币政策会议，市场普遍预计美联
储届时将加息。
不过瑞银策略师Joni Teves表示，全球不确定性因素不断增加，加上
宏观因素，预计将推高金价，所以应逢低伺机建立或增持黄金仓位。
Teves在报告中指出，相比其他资产，投资人对黄金的配置仍不大，
金价可能会出现补涨。
其他贵金属方面，现货钯金攀升2.5%至855.22美元，现货铂金
跌0.4%，报938美元。
现货银跌1%至每盎司17.38美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。