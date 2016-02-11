金价持稳在七个半月高位 因叶伦表示升息步伐缓慢

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
* 金价徘徊在周一触及的1,200.60美元之下
* 美元基本持平，交投在三个半月低位之上
* 金价上涨导致现货需求受创
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周三在七个半月高位之下企稳，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦表示，可能只会“逐步”调整货币政策，并强调全球成长放缓可能拖累美国经济增长。
叶伦在12月升息后的首次国会证词陈述中表示，金融状况收紧以及中国的不确定性给美国复苏带来风险，但美联储需要逆转升息周期的可能性微乎其微。
升息步伐放缓将使持有黄金的机会成本保持在低位，可能对金市有利。
“在叶伦谈到未来将逐步升息后，黄金的短期趋势为上行，”ActivTrades的首席分析师Carlo Alberto de Casa表示。
2001 GMT，现货金XAU=逆转稍早的跌势，上扬0.4%，报每盎司1,192.96美元，距离周一触及的七个半月高位1,200.60美元不远。
美国4月期金GCJ6收跌0.3%，报每盎司1,194.60美元。周二期货和现货市场的表现也是背道而驰，期货市场收涨，而现货市场收跌。
“我们预计6月前不会升息，但关注金融市场状况，表明升息的门槛提高了，”荷银的高级经济学家Maritza Cabezas表示。
全球股市在叶伦讲话后反弹，美元指数.DXY走低，但仍高于周二触及的近四个月低位。
交易商称，金价上扬损及现货买家的需求。而最大黄金消费国中国目前因农历新年假期休市。
印度现货金价格较伦敦基准期价的贴水下滑至纪录低位，因交易商降价吸引买家，目前的贴水为每盎司25美元。
现货银XAG=下跌0.1%，报每盎司15.24美元。现货铂金XPT=回落 0.1%，报每盎司931.25美元。现货钯金XPD=上扬1.5%，报每盎司520.81美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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