金价升破每盎司1,200美元 受避险需求提振

路透新加坡2月11日 - 金价周四攀升至八个半月高位，因投资者押注，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年或许难以升息，同时在股市和美元大跌之际出现的避险需求也提振了金价。

美联储主席叶伦周三在美国国会表示，美联储不太可能逆转在今年进一步升息的计划，不过信用市场收紧、金融市场震荡和中国经济增长状况仍不确定，为美国经济带来风险。

叶伦指出，她预期美国经济增长状况仍将令美联储得以推进“循序渐进”的升息计划，但她的言论中对美联储政策选项保持开放态度。

0730GMT，现货金XAU=上扬0.9%至每盎司1,207.60美元，盘中曾触及每盎司1,213美元，为5月22日来的高点。

美国期金GCcv1盘中触及近9个月高点每盎司1,215.30美元。

MKS Group交易员Jason Cerisola表示，“止损单在升破1,200美元后触发。”

他并称，白银买盘也很踊跃，200日移动均线切入位15.10美元为关键的支撑位。

现货银XAG=上涨0.6%至每盎司15.37美元，距离本周稍早触及的三个月高点不远。

“叶伦清楚表示，尽管美联储料将继续逐步收紧政策，但并无预设政策路径，且将对有关进展做出恰当回应，”澳新银行(ANZ)分析师在研究报告中表示。其并称，金价可能从偏于温和的美联储展望中得到一些支撑。

黄金亦受惠于避险需求。(完)