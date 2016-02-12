金价飙升至一年高位 因金融市场不稳定

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
* 美国10年期公债收益率触及2012年以来最低
* 全球股市和美元下跌
* 金价势将录得2009年以来最大单日涨幅
路透纽约/伦敦2月11日 - 金价周四飙涨逾5%，至一年高位，势将录得逾七年来的最大单日涨幅，因全球金融市场不稳定、美元走低和全球股市急跌，促使投资者买入黄金避险。
交投最活跃的美国黄金期货合约成交量飙涨至2014年底以来最高，因投资者涌入金市。交易员将原因归为对金融市场不稳定的担忧，以及欧美银行股暴跌。
投资者对银行在低成长、低利率环境中盈利能力的担忧日益加剧，美国公债收益率再度受避险需求驱动急跌，也支撑了对黄金的需求。
“避险买家回来了，我们建议客户在投资组合中增持黄金以对冲风险，如果情况变得特别糟，金价会进一步上涨，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称。
1940 GMT，现货金XAU=上涨5%，报每盎司1,257.26美元， 此前飙涨5.3%至1,260.60美元，为2015年2月以来最高。金价势将录得2009年1月以来最大单日涨幅。
美国4月期金GCJ6收涨4.5%，报每盎司1,247.80美元，执行价在1,250和1,300美元的3月和4月黄金买权的交投异常活跃。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在参议院金融委员会进行半年度证词陈述时称，她不会排除考虑负利率的可能性。此番讲话后，金价扩大涨幅。
2016年迄今，现货金已经累积上涨近18%，此前三年均下跌。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量急增逾9%，超过2,257万盎司。
指标10年期美债收益率US10YT=RR跌至2012年以来的低位，当时美联储扩大印钞量，投资者涌入用于对冲经济和金融动荡风险的资产。
现货银XAG=急升4.4%，报每盎司15.95美元，为三个半月高位。
现货铂金XPT=攀升3.8%，至三个月高位967.17美元。现货钯金XPD=涨2.1%，报530.46美元，为一个月高位。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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