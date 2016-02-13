金价势将录得2011年以来最佳周度表现

路透纽约/伦敦2月12日 - 金价周五微跌，前一交易日飙涨5%，在录得逾七年来最大单日涨幅后受压于获利回吐，但黄金仍将实现四年来最佳周度表现，因投资者涌入避险资产。

2007 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,238.36美元，但本周上涨5.5%，势将连续第四周上涨，并录得2011年10月以来最大周度涨幅。周四金价狂涨5.3%，至一年高位1,260.60美元。

美国4月期金收跌0.7%，报每盎司1,239.40美元，本周有望上涨7.1%，为2008年12月以来最大的周度涨幅。

“今天有一点修正回调，有一些获利回吐，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn称。

“交易员稍事休息，重新评估现阶段该如何操作，”Haberkorn称，他还表示预计市场在稍事整理之后，还将上涨。

交易员称，金价持续反弹的前景好于多年来的任何时候。

“未来几周金价可能上探1,260美元甚至1,300美元，但如果出现一些获利了结，我也不会感到意外，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。

美国和欧洲股市反弹，美国零售销售数据令人欣慰，提振市场人气。美元上涨也压制金价。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周四增2%，为2015年12月18日以来最大单日增幅。

现货银下跌0.3%，报每盎司15.70美元，低于周四触及的15.95美元的三个月高位。

现货铂金微跌0.1%，至956.04美元，周四曾升至去年11月以来最高。现货钯金涨0.2%，报522.22美元。(完)