金价挫跌2% 受中国市场恢复交易及股市反弹影响

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透新加坡2月15日 - 金价周一跌逾2%，进一步远离一年最高点位，股市反弹以及中国农历新年假期过后的获利了结，都令金市承压。
上周四金价攀升至1,260.60美元，创一年最高，因全球股市暴跌引发对黄金以及日圆和美国公债的避险需求。
但在美欧股市前一交易日的反弹提振下，亚洲股市周一终结五连跌局面，中国股市沪综指在猴年交易首日仅略微下跌。
现货金XAU=跌至盘中低点1,211.05美元，稍后收复部分跌幅，0753 GMT时报每盎司1,213.60美元，跌幅1.9%。金价周五下跌0.7%。
美国期金GCcv1一度下跌2.2%至1,212.20美元。现货银XAG=和美国期银SIcv1下跌3%，追随黄金的跌势。
“由于股市反弹和中国卖盘，金价下跌，”悉尼的一位交易员表示。“有一些获利了结，但量不大。”
与2月5日中国长假前最后一个交易日相比，金价每盎司高约60美元，因而促使一些投资者获利了结。
其他亚洲市场对黄金也没有太大购买意愿，因价格在短时间内急升使买家望而却步。
金价大涨后，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD(GLD)周五的黄金持仓量较上日减少0.71%至710.95吨。(完)
(编译 刘秀红/李春喜 审校 高琦/蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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