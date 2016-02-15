金价挫跌2% 受中国市场恢复交易及股市反弹影响

路透新加坡2月15日 - 金价周一跌逾2%，进一步远离一年最高点位，股市反弹以及中国农历新年假期过后的获利了结，都令金市承压。

上周四金价攀升至1,260.60美元，创一年最高，因全球股市暴跌引发对黄金以及日圆和美国公债的避险需求。

但在美欧股市前一交易日的反弹提振下，亚洲股市周一终结五连跌局面，中国股市沪综指在猴年交易首日仅略微下跌。

现货金XAU=跌至盘中低点1,211.05美元，稍后收复部分跌幅，0753 GMT时报每盎司1,213.60美元，跌幅1.9%。金价周五下跌0.7%。

美国期金GCcv1一度下跌2.2%至1,212.20美元。现货银XAG=和美国期银SIcv1下跌3%，追随黄金的跌势。

“由于股市反弹和中国卖盘，金价下跌，”悉尼的一位交易员表示。“有一些获利了结，但量不大。”

与2月5日中国长假前最后一个交易日相比，金价每盎司高约60美元，因而促使一些投资者获利了结。

其他亚洲市场对黄金也没有太大购买意愿，因价格在短时间内急升使买家望而却步。

金价大涨后，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD(GLD)周五的黄金持仓量较上日减少0.71%至710.95吨。(完)