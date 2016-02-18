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国际财经 | 2016年 2月 19日 星期五 07:11 BJT

金价上涨 因股市回落而扭转稍早跌势

路透纽约/伦敦2月18日 - 金价周四大涨逾2%，扭转稍早跌势，并提振银价走势，因美股回落，重新激活黄金的避险吸引力。

美股结束三日连升，因沃尔玛股价下挫打压零售股，且油价回跌。

“股市回落，金价受提振，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“目前金市人气呈一面倒利多。”

1957 GMT，现货金XAU=涨2.1%，报每盎司1,234.50美元，在触及日低后稳步反弹约35美元，接近一周前触及的一年高位约1,260美元。

美国4月期金GCv1结算价升1.2%，报每盎司1,226.30美元。

现货银XAG=扭转稍早跌势，升1.3%，报每盎司15.48美元。

部分交易员将买盘归因于高速电脑程式算法交易。

自12月触及近六年低点以来，金价已经大涨约20%，为多年来最凌厉升势。

现货铂金XPT=上涨0.04%，报每盎司942.99美元，现货钯金XPD=下挫1.5%，报每盎司503.51美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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