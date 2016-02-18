金价上涨 因股市回落而扭转稍早跌势

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约/伦敦2月18日 - 金价周四大涨逾2%，扭转稍早跌势，并提振银价走势，因美股回落，重新激活黄金的避险吸引力。
美股结束三日连升，因沃尔玛股价下挫打压零售股，且油价回跌。
“股市回落，金价受提振，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“目前金市人气呈一面倒利多。”
1957 GMT，现货金XAU=涨2.1%，报每盎司1,234.50美元，在触及日低后稳步反弹约35美元，接近一周前触及的一年高位约1,260美元。
美国4月期金GCv1结算价升1.2%，报每盎司1,226.30美元。
现货银XAG=扭转稍早跌势，升1.3%，报每盎司15.48美元。
部分交易员将买盘归因于高速电脑程式算法交易。
自12月触及近六年低点以来，金价已经大涨约20%，为多年来最凌厉升势。
现货铂金XPT=上涨0.04%，报每盎司942.99美元，现货钯金XPD=下挫1.5%，报每盎司503.51美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。