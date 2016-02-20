金价微跌但基本守住昨日涨幅 仍受到利率预期支撑

路透纽约/伦敦2月19日 - 金价周五微跌，因投资者在前一交易日大涨2%后锁定利润，但将在更长时间内实施低利率的预期将金价维持在每盎司1,225美元之上。

1940 GMT，现货金下跌0.04%，报每盎司1,231.43美元，料本周将下跌0.5%，为五周来第一次周线下跌。

美国4月期金收涨0.4%，报1,230.80美元。

今年至今金价累积上涨近16%，因金融市场普遍动荡，激发了对黄金的需求，美国联邦储备委员会(FED/美联储)进一步升息的可能性下降之际，投资人寻求资产保值。

金价持续受到支撑，在上周触及的一年高位1,260.60美元之下盘整。

“动能强劲，昨天在美元走强的情况下金价上涨，所以对我来说，这表明金市主要受央行政策驱动，”荷银证券分析师Georgette Boele称。

租金上涨和医疗保健成本增加，将美国1月核心通胀率推至近四年半高位，暗示价格压力上升，可能允许美联储今年逐渐升息。

全球股市因油价下挫回落，但脱离了稍早的低点，短期美国公债价格上涨，此前发布的经济数据提高了美国今年升息的机率。

黄金支持上市交易基金(ETFs)持有黄金量增加也支撑了金价，今年迄今持有量的增加已经大于去年全年的减少量。

实货市场，亚洲黄金需求本周放缓，主要消费国印度的实货金价贴水触纪录高位。

现货银下跌0.05%，报每盎司15.40美元。

周五，金价与银价价差达到七年多来最大，一盎司黄金价值相当于80盎司银。

现货铂金下跌0.1%，报每盎司942.30美元，现货钯金下跌0.9%，报495.75美元。(完)