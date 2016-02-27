金价因美元和股市走强而下跌 但基金增持帮助支撑人气

路透纽约/伦敦2月26日 - 金价周五下跌逾1%，因美元和全球股市上涨，但基金持续增持黄金，因投资者预计二十国集团(G20)峰会可能不会在协调刺激措施方面达成共识。

20国集团(G20)财经领导人会议周五在上海召开，而当下经济形势恶化，在如何修复各种问题方面也缺乏广泛的共识，在此背景下中国试图恢复全球对中国经济的信心。

1906 GMT, 现货金XAU=下跌1%，报每盎司1,221.61美元，盘中最多跌1.9%。但金价本月上涨逾9%，为2012年1月以来的最大月度涨幅，避险买盘在2月11日将金价提升至一年高位。

美国4月期金GCJ6收跌1.5%，报每盎司1,220.40美元。

“今年价格的上涨受助于基金的实货买盘非常强劲，全球性的担忧，以及美国陷入衰退的可能性越来越大，”瑞士宝盛集团分析师Warren Kreyzig称。

全球经济放缓可能最终令美国经济陷入衰退的担忧得到缓解，因数据显示，美国第四季经济增长放缓幅度低于预期。

“GDP数据好于预期，所以给利率讨论增添了理据，如果利率走高，金价将下跌，”RJO Futures市场策略师Bob Haberkorn称。

尽管周五金价下跌，黄金仍再次受到避险投资者的青睐。全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust (GLD)持金量周四持稳，此前在周三达到2015年3月以来最高。

美银美林称，上周黄金基金增持量创2009年以来最大，因金融市场持续动荡令投资者感到不安。

金价形成了利好的“黄金交叉”技术图形，即50日移动均线升穿200日移动均线。

现货铂金XPT=下跌1.9%，报每盎司908.50美元，为近三周最低，现货银XAG=下跌3%，报每盎司14.68美元，为三周低位，现货钯金XPD=下跌1.1%，报每盎司477.75美元，为1月13日以来最低。(完)