金价在欧洲央行政策会议前下跌 黄金ETF持金量大减

路透纽约/伦敦3月9日 - 金价周三下跌，因油价和股市上涨，欧洲央行进一步放宽货币政策的预期促使投资者在金价上周升至13个月高位后锁定利润。

黄金支持上市交易基金(ETFs)持金量在今年稍早大幅增加后出现下降，全球最大黄金支持交易基金SPDR Gold Shares (GLD)称，周二其持金量减少2.4吨，为近四周来的最大减幅。

1936 GMT，现货金XAU=报每盎司1,252.68美元，下跌0.6%，美国4月期金GCJ6收盘下跌0.4%，报1,257.40美元。

“ETFs数据显示，持金量在下滑，一些投资者开始暂停购买，试图在揣摩这是释然性反弹，还是事情开始变化，” Commodities at Cohen & Steers副总裁Brad Sanderson称。

“市场在慢慢地得出结论，是否是全球都发生了变化，是否他们需要减仓，然后在低价时买回，”他称。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，金价受压于美元稍早的上涨、股市上扬和公债收益率走高。

“这似乎激发了一些获利回吐，”他称。

欧元在震荡交易中走高，因投资者在等待欧洲央行会议结果，他们预计欧洲央行会将利率在负值区域进一步下调，并购买更多的公债，以扶助欧元区经济。

市场也在等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周的政策会议。

现货银XAG=下跌0.1%，报每盎司15.29美元，现货铂金XPT=下跌0.5%，报每盎司973.74美元，现货钯金XPD=上涨0.9%，报每盎司561美元。(完)