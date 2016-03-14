金价跌穿每盎司1,240美元 静待美联储会议

路透纽约/伦敦3月14日 - 金价周一转跌，跌穿每盎司1,240美元，因股市和美元上涨，投资者在美国联邦储备委员会(FED/美联储)和日本央行本周召开备受瞩目的政策会议前结清头寸。

金价上周五短暂涨至13个月高位，因欧洲央行暗示不再降息，欧元兑美元大幅上涨。金价对货币政策和汇市走势相当敏感。

1919 GMT，现货金XAU=下跌1.2%，报每盎司1,233.40美元，稍早高见1,260.71美元。美国4月期金GCv1收盘下跌1.1%，报每盎司1,245.10美元。

美联储将于周二开始其为期两天的政策会议，市场关注未来美国升息步伐的线索。

进一步升息可能提高持有非收益性黄金的机会成本，推升美元。金价今年迄今已经上涨16%，因短期内进一步升息的预期减弱。

“风险是美联储联邦公开市场委员会(FOMC)可能比人们预期的略更鹰派，”商品投资公司Logic Advisors联合创始人Bill O'Neill称。

“今天走势的部分原因是美联储会议前人们轧平头寸，到了该修正的时候，”他称。

全球部分股市小涨，美国股市再次受油价跌势拖累，欧洲股市上涨，因预计银行将从货币政策中受益。美元.DXY兑一揽子货币上涨。

投资者还关注本周的日本央行会议，其政策委员会将讨论是否让900亿美元的短期基金免于执行负利率新政。

上周五的数据显示，截至3月8日当周，对冲基金和货币经理将看多黄金头寸增加至13个月最高，在过去九周中有八周上涨。

现货银XAG=下跌0.8%，至每盎司15.35美元。现货铂金XPT=跌0.4%，报956.50美元。现货钯金XPD=下跌0.7%，报美元567.65。(完)