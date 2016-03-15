金价跌至近两周最低 静待美联储会议声明

路透纽约/伦敦3月15日 - 金价周二在美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议声明发表前跌至近两周最低水平，预计该声明将提供美国未来升息步伐的线索。

现货金XAU=跌至每盎司1,225.70美元的3月2日以来最低， 1837 GMT，下跌0.4%，报1,230.31美元。美国4月期金GCJ6收盘下跌1.1%，报1,231美元。

对全球经济增长和金融不稳定的担忧促使投资者重新评估了美国升息前景，令避险黄金上周升至13个月高位。但最近美国数据强劲，重燃了今年进一步收紧政策的市场预期。

美联储周二开始为期两天的会议，市场等待将于周三下午美东时间2点发表的会议声明。

“与几周前不同的是，现在如果美联储升息将是一个意外，也许几周前人们会想，降息将是一个意外，”麦格理分析师Matthew Turner称。

“再次转向了鹰派，可能给黄金施加了压力，”他称。

进一步升息将增加持有非收益性黄金的机会成本。

“这是美联储会议声明前的轧平头寸，因为有一点不确定性，”经纪商RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye在谈及金市压力来源时称。

预计美联储将维持短期利率不变，但将暗示只要就业市场和通胀持续改善，不久将会升息。

美元.DXY兑一篮子主要货币持平，兑日圆下跌，此前日本央行一如预期保持政策不变。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold TrustHLDSPDRGT=XAU周一持金量减少1.08%。

现货银XAG=下跌0.4%，报每盎司15.25美元，现货铂金XPT=上涨0.5%，报956.30美元，现货钯金XPD=下跌0.1%，报566.75美元。(完)