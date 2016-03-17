金价整固下跌 此前受美联储减少升息次数预估提振大涨

路透纽约/伦敦3月17日 - 金价周四转跌，在前一交易日大涨2.5%后进行整固，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)下调今年升息次数预期，打压美元大幅下挫。

美联储维持利率不变，暗示今年将收紧货币政策，但新的预期显示，决策者预计年底前升息两次，较去年底的预期次数减半。

1902 GMT，现货金XAU=下跌0.4%，报每盎司1,257.11美元，盘中一度攀升0.7%至1,270.90美元。

“昨日大家很兴奋，今日更多的是进行盘整，”汇丰证券首席金属分析师James Steel称，他指的昨日美联储鸽派声明发表后金价大涨。

美国4月期金GCv1收盘上涨2.9%，报1,265美元。期金走高，因昨日美联储发表声明前期金已收低。

继美联储去年12月升息后今年其将稳步升息的预期减弱，因对全球经济增长的担忧搅动了金融市场。

周三的声明显示，美联储对全球经济不确定带来的潜在风险保持谨慎。

“原本市场就预计美联储不会升息，但声明基调听上去没市场预计的那么乐观，”Natixis分析师Bernard Dahdah称。

美元指数.DXY跌至五个月低位，主要股市将收于今年最高点位。

分析师称，在缺乏进一步刺激的情况下，金价不太可能进一步上涨。

其他贵金属，现货银XAG=涨穿每盎司16美元，为去年10月以来首次，上涨2.8%，报16.03美元。 现货铂金XPT=上涨0.7%，报每盎司983美元，现货钯金XPD=上涨2.2%，报592.40美元。(完)