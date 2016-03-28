美元下滑带动金价走强 投资者关注美联储官员讲话

路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周一小涨，因在美国公布逊于预期的数据后，美元回软，但金价仍接近一个月低点，因投资人聚集美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话，或提供可能升息的更多线索。

美国公布数据显示，2月美国消费者支出微幅上升，整体通胀回落后，美元指数从约两周高位回撤。

美国数据转弱巩固了对美联储仅会逐步升息的观点，打压美元，从而扶助金价。

1847 GMT，现货金升0.3%，至1,219.56美元，日低为2月23日来最低的1,208.15美元。上周，现货金下挫3%，创11月来最大周线跌幅，因市场臆测美联储下次升息可能早至4月。

伦敦等多地金市因复活节周一假期休市，市场流动性清淡。

投资人现聚集周二美联储主席叶伦就美国经济和货币政策的讲话，以寻找今年美联储升息次数和时机的线索。

“如果她明天的讲话暗示会在下次会议上升息，那么市场要波动了，”U.S. Global Investors主交易员Michael Matousek表示。

“但我非常怀疑她明天的讲话是否会令市场大感意外。她了解什么会令市场不安，所以她会措辞谨慎。”

市场也在等待周二纽约联储总裁杜德利的讲话以及周五美国将出炉的非农就业数据。

“若非农就业岗位增加超过20万，市场会有足够信心消化今年升息两次，这会打压金价。”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示。

现货银上升0.4%，至每盎司15.20美元，现货铂金小跌，至944.1美元，现货钯金下挫1.4%，至565.97美元。(完)