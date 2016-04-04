（更正）金价下滑 因美国公布强劲就业数据后投资人担心升息前景

(更正：正文第三段译文有误，应为“稍早触及低点1,208.45美元”，而非“稍早触及低点1,208.45点”)

路透纽约/伦敦4月1日 - 金价周五下挫逾1%，此前美国公布的3月就业数据优于预期，缓和了对美国经济的部分忧虑，并引发投资人揣摩今年美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能升息的时机。

美国劳工部公布，3月非农就业岗位增加21.5万，高于预估的20.5万。美国利率期货走势显示，交易商现预计美联储最快在11月升息，就业报告公布前为12月。

1849 GMT，现货金下挫1%，报每盎司1,220.07美元，稍早触及低点1,208.45美元。美国6月期金收低12.1美元，报每盎司1223.50美元。

今年1-3月，金价录得近30年最大季度升幅，劲扬超过16%，因对美联储在12月进行了近十年首次升息后，要将利率正常化的预期降温。

“数据公布后，可能会多一些投资人认为美联储将在6月加息。我不这么认为，我预计今年美联储只会加息一次，”商品投资公司Logic Advisors联席创办人Bill O'Neill表示。

本周稍早，在美联储主席叶伦表示，联储对升息宜谨慎行事后，金价一度大涨2%。但上周多位美联储官员发表了鹰派言论后，金价下挫了3%。

升息对黄金的影响很大，因其在推升美元的同时增加了持有无收益资产的机会成本。

现货银下挫2.4%，报每盎司15.04美元。现货铂金跌1.9%，报每盎司954.50美元。现货钯金跌0.4%，报每盎司559.5美元。(完)