金市因股市反弹而走低 美联储会议记录显露谨慎情绪

路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周三下跌1%，因股市反弹促使部分投资者在周二大涨后锁定获利。但美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月会议记录显示，决策者担忧全球经济面临“相当大的下档风险”。

美联储周三公布的3月15-16日政策会议记录显示，决策者在3月会议上讨论了是否需要在4月会议上升息，但最终达成共识，即考虑到全球经济放缓的风险，联储宜谨慎行事。

“3月会议记录公布后，金价最初下跌近0.5%，因标题新闻显示，尽管最终仅有一位委员持反对意见，但有两位委员希望在3月会议上升息。但金价稍后削减跌幅，因会议记录剩余部分显示，联储内部态度谨慎，并重申担忧利率处于如此低位，一旦经济下滑，联储没有降息的空间，”BMO Capital Markets驻纽约的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示。

1839 GMT，现货金XAU=下跌0.6%，报每盎司1,223.73美元，盘中一度下跌1.1%。美国6月期金GCv1收跌0.5%，报每盎司1,223.80美元。

“看似联邦公开市场委员会(FOMC)多数委员认为在升息问题上应保持耐心，这暗示4月升息的可能性微乎其微，且可能压低市场对6月升息机率的预期，”U.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth表示。

“这一鸽派偏向对金市有利，尤其是在欧洲和日本可能进一步放宽政策的情况下。”

美元兑日圆触及17个月低位，兑一篮子货币.DXY转升为跌。

其他贵金属方面，现货银XAG=下跌0.3%，报每盎司15.08美元。现货铂金XPT=回落0.5%，报每盎司945.30美元，现货钯金XPD=挫0.6%，报每盎司540美元。(完)