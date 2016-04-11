利率前景帮助金价升至近三周最高 向1,300美元大关挺进

路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周一升至近三周最高，向每盎司1,300美元挺进，因继续实施超低利率的预期给金价提供了上涨信心。

疲弱的经济数据和美国货币政策的不确定性激发避险情绪，推高了投资者对黄金和其它被认为是安全资产的胃口。

现货金XAU=触及3月22日以来最高的每盎司1,258.70美元，后略有回落，1833GMT, 报1,255.93美元，上涨1.3%。

美国6月期金GCM6收涨1.1%。

“多家央行奉行非常宽松的货币政策，应该推动金价走得更高，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

“欧洲央行已经扩大了公债购买计划，且没有排除进一步刺激措施。”他称。

以欧元计算，金价已经自3月30日以来首次突破1,100欧元XAUEUR=R大关。

今年收紧货币政策的预期减弱，帮助金价在今年首季录得近30年来最佳季度表现，此前美联储在去年12月进行了近10年来首次升息。

上周五，纽约联储总裁杜德利称，美联储必需对升息采取谨慎的态度，因为持续的外部风险威胁美国经济。

美元兑一篮子货币下跌0.5%，对黄金市场起到普遍支撑作用。

上周五发布的数据显示，对冲基金和货币经理在截至4月5日当周减少了黄金期货和期权净多头头寸，但仍距离两个月高位不远。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量上周五下跌。

其它贵金属市场，银价表现好于金价，因交易基金持续增持银，黄金/银交易比率下降给银价提供了额外支撑。

现货银XAG=上涨3.9%，报每盎司15.95美元。铂金XPT=涨2%，报985.12美元， 钯金XPD=升1.1%，报544.93美元。(完)