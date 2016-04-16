金价料录得周线下跌 银价将录得去年5月以来最大周度涨幅

路透纽约/伦敦4月15日 - 金价在连续三日下跌后周五上涨，因美元和主要股市走弱，但金价势将录得三周来首个周线下跌。

金价周二攀升至三周高位，但之后回吐涨幅，因全球股市在周四涨至去年12月底以来最高水平，受助于中国经济数据强劲及本周稍早油价急升。

银价升至10个月高位，银价\金价比率本周升幅为两年半以来最大。

1850 GMT，现货金XAU=上涨0.4%，报每盎司1,231.96美元，本周可能下跌0.6%。

美国6月期金GCM6收涨0.7%，报每盎司1,234.60美元。

“金价今天上午因欧洲股市上涨而下跌，但没有持续下去，因今天上午的产能利用率和工业生产数据低于预期，表明美国经济仍然疲弱，”Heraeus Metal Management副总裁Miguel Perez-Santalla称。

金价在今年首季录得近30年来最大季度涨幅后持稳，受助于美国联邦储备委员会(FED/美联储)推后今年升息计划的预期。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)持金量周四跌至一个月低位。

其它贵金属市场，现货银XAG=可能录得5.8%的周度涨幅，为去年5月以来的最大，今日上涨0.4%，报每盎司16.21美元，盘中触及16.37美元的2015年6月以来最高。

现货铂金XPT=可能实现连续第三周上涨，今日下跌0.5%，报每盎司983美元， 钯金XPD=上涨0.6%，报565.25美元。(完)