金价持稳 因油价急挫后反弹

路透纽约/伦敦4月18日 - 金价周一持稳，因美元兑一篮子主要货币下跌，全球股市小涨，且油价缩小了稍早因产油国未能就冻产计划达成协议带来的跌幅。

布兰特原油下跌多达7%，因石油输出国组织(OPEC)和非OPEC成员国周日未能达成冻产协议，但在科威特工人罢工导致该国产量减半后油价企稳。

现货金下跌0.02%，报每盎司1,233.35美元。美国6月期金收涨0.03%，报每盎司1,235美元。

“油价下跌了4-5%，拖累股市下跌，可能有一些避险黄金买盘，”花旗策略师David Wilson在谈到金价稍早上涨时称。

“金价可能在第二季美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息前在1,260美元附近有支撑，预计美联储7月升息，”Natixis分析师Bernard Dahdah称。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)上周五持金量一周来首次增加。

同时，金价今年上涨限制了主要黄金市场印度和中国的实货需求。

美国政府上周的数据显示，截至4月12日当周，对冲基金和货币经理将黄金看涨头寸增加至2012年10月以来最高，将银的看涨头寸提高至纪录高位，银价/金价相对价值升幅为两年半以来最大。

瑞银称，对银的工业应用需求回稳，今年银价将获支撑，预计三个月期银为每盎司16.20美元。

现货银下跌0.1%，报每盎司16.21美元，现货铂金下跌1.1%，报971.20美元，现货钯金下跌0.1%，报565美元。(完)