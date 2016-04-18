金价持稳 因油价急挫后反弹

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦4月18日 - 金价周一持稳，因美元兑一篮子主要货币下跌，全球股市小涨，且油价缩小了稍早因产油国未能就冻产计划达成协议带来的跌幅。
布兰特原油下跌多达7%，因石油输出国组织(OPEC)和非OPEC成员国周日未能达成冻产协议，但在科威特工人罢工导致该国产量减半后油价企稳。
现货金下跌0.02%，报每盎司1,233.35美元。美国6月期金收涨0.03%，报每盎司1,235美元。
“油价下跌了4-5%，拖累股市下跌，可能有一些避险黄金买盘，”花旗策略师David Wilson在谈到金价稍早上涨时称。
“金价可能在第二季美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息前在1,260美元附近有支撑，预计美联储7月升息，”Natixis分析师Bernard Dahdah称。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)上周五持金量一周来首次增加。
同时，金价今年上涨限制了主要黄金市场印度和中国的实货需求。
美国政府上周的数据显示，截至4月12日当周，对冲基金和货币经理将黄金看涨头寸增加至2012年10月以来最高，将银的看涨头寸提高至纪录高位，银价/金价相对价值升幅为两年半以来最大。
瑞银称，对银的工业应用需求回稳，今年银价将获支撑，预计三个月期银为每盎司16.20美元。
现货银下跌0.1%，报每盎司16.21美元，现货铂金下跌1.1%，报971.20美元，现货钯金下跌0.1%，报565美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。