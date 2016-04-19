贵金属价格劲升 因美国数据逊于预期拖累美元下滑

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周二大涨达2%，银价触及10个月高位，铂金攀升至六个月最高，因美国公布的数据不及预期，拖累美元下滑。
美国3月房屋开工降幅大于预期，建筑许可触及一年低位，表明房屋市场有所降温，与其它迹象共同指向第一季经济增长大幅放缓。
现货金盘中升至一周高位1,256.80美元，1850GMT，大涨1.8%，报每盎司1,252.77美元。现货铂金劲升4.1%，至10月23日来最高的1,015.70美元
现货银攀升5.2%，报每盎司17.07美元，为去年6月来最高，之后回稳至16.92美元，升4.3%。
“美元遭受严重的技术性伤害，我认为这是今日影响此间市场的一个主要因素，”经纪公司RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示。
“这不仅扶助了贵金属...今日没有一种商品是不涨的，都要拜美元疲弱所赐。”
美国数据公布后，美元指数跌0.6%，近几周美元已经跌至10月来的低位。
全球股市周二攀升，但无损对黄金的需求。
金市交易商也在关注美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话，以判断美国货币政策前景。
全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所周二推出上海金集中定价交易，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格，有助于推动黄金衍生品的发展；并在国际黄金市场发出“中国声音”，提升国际定价的影响力。
现货钯金升2.5%，报579美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。