贵金属价格劲升 因美国数据逊于预期拖累美元下滑

路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周二大涨达2%，银价触及10个月高位，铂金攀升至六个月最高，因美国公布的数据不及预期，拖累美元下滑。

美国3月房屋开工降幅大于预期，建筑许可触及一年低位，表明房屋市场有所降温，与其它迹象共同指向第一季经济增长大幅放缓。

现货金盘中升至一周高位1,256.80美元，1850GMT，大涨1.8%，报每盎司1,252.77美元。现货铂金劲升4.1%，至10月23日来最高的1,015.70美元

现货银攀升5.2%，报每盎司17.07美元，为去年6月来最高，之后回稳至16.92美元，升4.3%。

“美元遭受严重的技术性伤害，我认为这是今日影响此间市场的一个主要因素，”经纪公司RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示。

“这不仅扶助了贵金属...今日没有一种商品是不涨的，都要拜美元疲弱所赐。”

美国数据公布后，美元指数跌0.6%，近几周美元已经跌至10月来的低位。

全球股市周二攀升，但无损对黄金的需求。

金市交易商也在关注美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话，以判断美国货币政策前景。

全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所周二推出上海金集中定价交易，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格，有助于推动黄金衍生品的发展；并在国际黄金市场发出“中国声音”，提升国际定价的影响力。

现货钯金升2.5%，报579美元。(完)