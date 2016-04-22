金价下跌 因美元兑日圆和欧元涨幅扩大

* 银价下跌，在周四触及的11个月高位之下

* 高盛重申对金价持看空观点

* 关注美联储4月26-27日召开政策会议

路透纽约/伦敦4月22日 - 金价周五下跌逾1%，因美元兑日圆和欧元上涨，金价将录得连续第二周下跌，银价将实现连续第三周上涨。

美元兑日圆涨2%，因臆测日本央行正在考虑向借贷的金融机构实施负利率，即向借款的银行付费。

1921 GMT，现货金XAU=>下跌1.3%，报每盎司1,232.66美元，在周四触及的五周高位1,270.10美元之下。美国6月期金GCv1收跌1.6%，报每盎司1,230美元。

现货银XAG=转跌，下跌0.1%，报每盎司16.97美元，在前一交易日触及的11个月高位17.69美元之下，本周上涨4.6%。

“在昨日触及五周高位后，金价今日受制于美元兑日圆和欧元上涨，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa称。

“价格应该维持区间交易，只有接近1,225美元以下卖压才会增加，”他称。

高盛周五重申其对黄金和其它商品的看空观点，重申建议作空黄金。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)将于4月26-27日召开为期两日的政策会议。

本周银价的上涨受助于中国增长前景乐观的情绪，且因为升穿了一关键技术阻力位。

汇丰称，黄金和银的反弹可能会遇到障碍。

“对于银价，我们看好在17美元上方的走势，但预计会出现波动，很难维持进一步上涨，”汇丰称。

其它贵金属，铂金XPT=下跌1.4%，报每盎司1,006.50美元，但本周涨3%，为七周来最大涨幅。

钯金XPD=升0.8%，报每盎司605.63美元，盘中升至去年11月以来最高的618.28美元。本周涨7%。(完)