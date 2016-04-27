金价缩小涨幅 此前联储声明暗示6月升息的可能性犹存

路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周三连续第三个交易日上涨，但在美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变，但保留了6月升息的可能性后，金价缩减涨幅。

美联储政策制定委员会表示，尽管近期经济成长放缓，但就业市场进一步改善，联储将密切关注通胀发展。

1844 GMT，现货金XAU=涨0.3%，报每盎司1,246.65美元。

美国4月期金GCc1在美联储发布政策声明前收涨0.6%，报每盎司1,249.20美元。

市场之前普遍预计美联储维持利率不变，将将关注点放在声明的基调和未来升息时机的线索上。美联储去年12月进行了近10年来的首次升息。

“通过不再强调全球风险，但承认增长放缓，公开市场委员会(FOMC)进行了有所保留的转变，将6月/7月升息机会保留，但只保留了微弱的机会，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称。

“金价在上下10美元范围内大幅波动，但最终FOMC没有破坏黄金和银的积极人气，”他称。

金价在美联储发表声明前持坚，因数据显示，美国3月耐久财订单反弹幅度大于预期。

“联储提到了消费下滑，出口和投资支出疲弱，我们认为这可能让他们等到9月，直到看到至少消费回升的足够迹象，”CIBC Capital Markets首席分析师Avery Shenfeld称。

现货银XAG=上涨0.7%，报每盎司17.28美元，现货铂金升1.3%，报1,020.99美元，现货钯金涨1.5%，报609.71美元。(完)