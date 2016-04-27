金价缩小涨幅 此前联储声明暗示6月升息的可能性犹存

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周三连续第三个交易日上涨，但在美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变，但保留了6月升息的可能性后，金价缩减涨幅。
美联储政策制定委员会表示，尽管近期经济成长放缓，但就业市场进一步改善，联储将密切关注通胀发展。
1844 GMT，现货金XAU=涨0.3%，报每盎司1,246.65美元。
美国4月期金GCc1在美联储发布政策声明前收涨0.6%，报每盎司1,249.20美元。
市场之前普遍预计美联储维持利率不变，将将关注点放在声明的基调和未来升息时机的线索上。美联储去年12月进行了近10年来的首次升息。
“通过不再强调全球风险，但承认增长放缓，公开市场委员会(FOMC)进行了有所保留的转变，将6月/7月升息机会保留，但只保留了微弱的机会，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称。
“金价在上下10美元范围内大幅波动，但最终FOMC没有破坏黄金和银的积极人气，”他称。
金价在美联储发表声明前持坚，因数据显示，美国3月耐久财订单反弹幅度大于预期。
“联储提到了消费下滑，出口和投资支出疲弱，我们认为这可能让他们等到9月，直到看到至少消费回升的足够迹象，”CIBC Capital Markets首席分析师Avery Shenfeld称。
现货银XAG=上涨0.7%，报每盎司17.28美元，现货铂金升1.3%，报1,020.99美元，现货钯金涨1.5%，报609.71美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。