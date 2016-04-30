黄金和白银触及15个月高位 因美元走软

路透纽约/伦敦4月29日 - 黄金和白银周五上扬2%，至去年1月以来最高，因日本央行周四决定暂缓追加货币刺激举措，重压美元，并拖累欧美股市走低。

日圆兑美元触及18个月峰值，并可能录得2008年金融危机以来最大周度涨幅，因美国经济首季成长缓慢，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周政策声明立场谨慎，打压美元走软。

1816 GMT，现货金XAU=上扬2%，报每盎司1,291.11美元，盘中触及15个月高位1,296.76美元。美国6月期金GCv1收高1.9%，报每盎司1,290.50美元。

本周，金价上扬4.8%，势将录得2月12日当周以来最大单周涨幅。

“所有贵金属均大幅上扬，受助于疲弱的美国GDP数据以及日本央行按兵不动拖累美元走软，”Capital Economics的分析师Simona Gambarini表示。

“如果美元开始反弹，金价可能会回调，但我们仍然看好金市。”

美联储周三保持利率不变，且会后发布的政策声明暗示，不急于升息，这也扶助支撑金市。

“我们认为，市场上避险仍是主题，只是避险意愿有所减弱而已，实质利率降低的状况应该先稳定下来，然后需要更为强劲的全球数据来推升利率，进而提振风险意愿，”道明证券在一份报告中写道。

现货银XAG=上扬1.5%，报每盎司17.80美元，盘中触及2015年1月以来最高17.96美元，本月有望上扬15.3%，创2013年8月以来最大月涨幅，因白银首季涨幅不及黄金，本月补涨。

现货铂金XPT=急升2.5%，报每盎司1,071.49美元，在稍早触及10个月高位1,080美元后削减涨幅。现货钯金XPD=一度攀升2.3%，触及近六个月最高每盎司634.96美元。(完)