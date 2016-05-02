金价升至1,300美元上方的15个月新高 因美元下滑

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦5月2日 - 金价周一升至1,300美元之上的15个月新高，因美元稍早回软带动金价走强，但稍后美元缩减跌幅，金价也回吐了部分涨幅。今日部分市场休市，市场交投减少。
许多亚洲市场和伦敦市场因公众假期休市，贵金属市场动能受压。上周金价录得2月初来最大周度升幅，劲升逾5%。
金价上周大涨主要是受美元疲弱带动，在日本央行意外没有进一步放宽货币政策后，美元兑日圆录得2008年来表现最差的一周。周一美元仍处于守势。
1801 GMT，现货金XAU=跌0.2%，报每盎司1,290.90美元，盘中触及去年1月以来高位1,303.60美元。美国6月期金GCv1收高0.4%，报每盎司1,295.80美元。
“美元非常疲弱，特别是兑日圆，白色金属看上去表现都非常稳健，所以可能受此支撑，金价可能还有一些后续买盘。”MKS交易部门主管Afshin Nabavi称。
不过金价未能守住1,300美元关口。
“投资人更倾向于在1,310或1,315美元时买入，因为这些水准证实金价真正突破了关口。”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。
现货银XAG=下挫1.8%，报每盎司17.50美元，稍早也触及去年1月来最高的18.01美元。
现货铂金XPT=升0.6%，报每盎司1,080.50美元，稍早触及10个月高位1,080.40美元。现货钯金XPD=跌0.5%，报621.23美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。