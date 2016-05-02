金价升至1,300美元上方的15个月新高 因美元下滑

路透纽约/伦敦5月2日 - 金价周一升至1,300美元之上的15个月新高，因美元稍早回软带动金价走强，但稍后美元缩减跌幅，金价也回吐了部分涨幅。今日部分市场休市，市场交投减少。

许多亚洲市场和伦敦市场因公众假期休市，贵金属市场动能受压。上周金价录得2月初来最大周度升幅，劲升逾5%。

金价上周大涨主要是受美元疲弱带动，在日本央行意外没有进一步放宽货币政策后，美元兑日圆录得2008年来表现最差的一周。周一美元仍处于守势。

1801 GMT，现货金XAU=跌0.2%，报每盎司1,290.90美元，盘中触及去年1月以来高位1,303.60美元。美国6月期金GCv1收高0.4%，报每盎司1,295.80美元。

“美元非常疲弱，特别是兑日圆，白色金属看上去表现都非常稳健，所以可能受此支撑，金价可能还有一些后续买盘。”MKS交易部门主管Afshin Nabavi称。

不过金价未能守住1,300美元关口。

“投资人更倾向于在1,310或1,315美元时买入，因为这些水准证实金价真正突破了关口。”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。

现货银XAG=下挫1.8%，报每盎司17.50美元，稍早也触及去年1月来最高的18.01美元。

现货铂金XPT=升0.6%，报每盎司1,080.50美元，稍早触及10个月高位1,080.40美元。现货钯金XPD=跌0.5%，报621.23美元。(完)