金价因美元走坚转跌 此前接近15个月高位

路透纽约/伦敦5月3日 - 金价周二转跌，因美元上涨，美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员指出存在2016年升息两次的可能性。金价盘中一度接近前一交易日触及的15个月高位。

1833 GMT，现货金XAU=下跌0.4%，报每盎司1,285.69美元，离开了1,302美元的盘中高位。周一曾触及2015年1月以来最高的1,303.60美元。

美国6月期金GCv1收跌0.3%，报每盎司1,291.80美元。

美元兑一篮子货币.DXY在七个交易日内首次上涨，从逾15个月的最低水平大幅回调，这令金价承压。

“美元的回调将助推金价进行调整，”RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye称。

技术上讲，黄金和美元市场都在调整，Tesfaye称。他补充道，上周稍晚当美元跌穿“下降三角形”时，金价突破“上升三角形”。

本交易日稍早，亚特兰大联储总裁洛克哈特告诉记者，“(2016年)升息两次是确实可能的，我们还有足够的政策会议，但升息完全取决于经济发展状况。”

美元最近下挫，金价走高，促使资金流入全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust (GLD)。

周一，该基金资产持金量增加20.8吨，至824.94吨，为2月22日以来最大单日流入量，持金量达到2013年12月以来最高水平。

现货银XAG=下挫0.6%。铂金XPT=下跌1.2%，报每盎司1,062.12美元，盘中触及1,089.70美元的10个月高位。钯金XPD=下挫3.2%，报每盎司597.97美元。(完)