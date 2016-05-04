金价从15个月高位进一步回落 因美元攀升

路透纽约/伦敦5月4日 - 金价周三下挫1%，从15个月高位进一步回落，受压于美元上涨，美元兑日圆和欧元从近期低位反弹，因美国贸易和工厂订单数据缓解了忧虑。

1829 GMT，现货金XAU=下跌1%，报每盎司1,272.66美元，从周一触及的1,300美元之上的15个月高位进一步下滑。

美国6月期金GCv1收盘下跌1.3%，报每盎司1,274.40美元。

“主要因为美元走强，”贵金属交易商Anthem Vault首席执行长Anthem Blanchard称。

“因为美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话，有人买入公债，我们还不太确定联储的意图，”他称。

亚特兰大联储总裁洛克哈特周二称，美国应该今年再升息两次；旧金山联储总裁威廉姆斯称，只要他认为经济、通胀和就业继续改善，他将支持6月升息。

美国民间就业服务机构ADP的数据显示，4月民间就业岗位增加15.6万个，远低于预期，为三年来最低。

注意力现在转移至将于周五发布的非农就业报告，这是衡量美国经济体质的关键指标，市场预计将低于预期。

“如果周五的就业数据疲弱，金价将再次回升至1,300美元之上，”荷银证券分析师Georgette Boele周三在路透的全球黄金论坛上称。

对升息时机的不确定，令投资者对黄金保持谨慎，帮助限制了涨跌幅。

现货银XAG=下挫0.9%，报每盎司17.26美元，现货铂金XPT=下跌 1.3%，报每盎司1,047.74美元，现货钯金XPD=下挫1.6%，报每盎司595.80美元。(完)