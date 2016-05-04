金价从15个月高位进一步回落 因美元攀升

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦5月4日 - 金价周三下挫1%，从15个月高位进一步回落，受压于美元上涨，美元兑日圆和欧元从近期低位反弹，因美国贸易和工厂订单数据缓解了忧虑。
1829 GMT，现货金XAU=下跌1%，报每盎司1,272.66美元，从周一触及的1,300美元之上的15个月高位进一步下滑。
美国6月期金GCv1收盘下跌1.3%，报每盎司1,274.40美元。
“主要因为美元走强，”贵金属交易商Anthem Vault首席执行长Anthem Blanchard称。
“因为美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话，有人买入公债，我们还不太确定联储的意图，”他称。
亚特兰大联储总裁洛克哈特周二称，美国应该今年再升息两次；旧金山联储总裁威廉姆斯称，只要他认为经济、通胀和就业继续改善，他将支持6月升息。
美国民间就业服务机构ADP的数据显示，4月民间就业岗位增加15.6万个，远低于预期，为三年来最低。
注意力现在转移至将于周五发布的非农就业报告，这是衡量美国经济体质的关键指标，市场预计将低于预期。
“如果周五的就业数据疲弱，金价将再次回升至1,300美元之上，”荷银证券分析师Georgette Boele周三在路透的全球黄金论坛上称。
对升息时机的不确定，令投资者对黄金保持谨慎，帮助限制了涨跌幅。
现货银XAG=下挫0.9%，报每盎司17.26美元，现货铂金XPT=下跌 1.3%，报每盎司1,047.74美元，现货钯金XPD=下挫1.6%，报每盎司595.80美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。