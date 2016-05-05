金价连续第四日下挫 因美元续升

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周四转跌，连续第四日下挫，受压于美元在周五发布美国就业报告前走强。就业报告将为美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会很快升息提供线索。
1807 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,272.23美元。美国期金下挫0.2%，报每盎司1,272.30美元。
“主要跟美元有关，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。
“人们在等待明天的就业报告，这是一个重要报告，因为将为美联储未来的会议奠定基调，”他称。
美元兑一篮子货币上涨，因交易员在就业报告发布前出脱看空美元头寸以锁定获利。美国和欧洲股市也上涨。
“明天的非农报告仍是焦点，”麦格理分析师Matthew称。
“就业岗位强劲增长将令美元涨势持续，但如果报告有任何转疲的迹象，且又没有任何利好的解释，如就业市场供应收紧等，对金市而言将非常利多。”
稍早，金价缩小涨幅，因此前发布的数据显示，美国初请失业金人数增幅大于预期。
劳工部周四称，上周初请失业金人数增加1.7万人，经季节调整后为27.4万人，为逾一年来最大增幅。
金价在周一触及1,303.6美元的15个月高位后走低，当时美元兑日圆急挫，因日本央行维持利率不变，后美元反弹。
贵金属今年迄今已经上涨20%，因美联储升息预期减弱。
投资者对黄金的买兴仍然高涨。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周三增加0.07%，至825.54吨，为逾两年来最高。
在其它贵金属中，现货银转跌0.5%至每盎司17.28美元，在周一触及的15个月高位18美元之下继续下滑。
现货铂金升0.2%，报1,056.46美元，现货钯金涨0.1%，报每盎司596.93美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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