金价跟随其它商品下滑走势急挫2% 因美元和股市上涨

路透纽约/伦敦5月9日 - 金价周一下挫2%，为近七周以来最大单日跌幅，因美元走强，风险资产胃纳改善激发商品市场卖盘。

上周五美国发布弱于预期的4月就业报告未能刺激黄金回升至1,300美元之上，令一些投资者锁定利润。

1837 GMT，现货金下跌1.9%，报每盎司1,263.93美元，抹去了上周五疲弱非农就业数据发布后获得的0.8%的涨幅。美国6月期金收跌2.1%，报1,266.60美元。

金价今日大跌之前，在上周五结束了四连跌，因就业报告显示，美国4月新增就业岗位为七个月来最少，令一些经济学家预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年仅升息一次。

“今年至今头寸持续增加，我们认为市场仍将做区间盘整，”瑞银分析师Joni Teves称。

“美元的反弹导致金价回落，现在黄金的季节性需求不旺，”Teves称。

日圆兑美元急挫，因日本暗示做好了干预汇市的准备，油价下挫令股市下跌。

汤森路透跟踪19种商品的核心商品价格指数下跌1.6%。

上周五的数据显示，对冲基金和资金经理将纽约商交所黄金合约净多头头寸提高至2011年以来高位。

金价今年迄今上涨19%，因美联储近期升息预期减弱。

其它贵金属跟随金价走低，触及多周低位。

现货银至多跌3.2%，至16.90美元，现货铂金跌3.6%，至每盎司1,036.35美元，两者均为两周低位。现货钯金急挫5.3%，报每盎司575.08美元，为4月19日以来最低。(完)