金价脱离两周低点 因美元下滑及股市回落

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦5月11日 - 黄金周三从两周低点反弹，因美元升势停止，且全球股市回落，投资人对贵金属的买兴重燃。
1803GMT，现货金上升0.8%，报每盎司1,275.50美元，美国6月期金收高0.8%，报每盎司1,275.50美元。金价周二触及4月28日来最低的1,257.25美元。
“今日走势主要是受美元和股市影响，另外也是因美联储在下次会议上升息的可能性很低。”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称。
美元指数跌0.5%，势将结束六日连涨。
欧美股市下挫，因企业业绩令人失望。
金价上周触及15个月高位1,303.60美元，之后因美元普涨而回落。
分析师认为1,300美元为金价短期阻力位，自年初以来，受实货流入强劲以及对美国短期内升息的预期降温带动，金价已经上扬20%。
高盛也预计，金价上升空间有限，不过该行上调未来几个月金价预估，指因净投机布仓增强。
现货银上升1.3%，报每盎司17.32美元。现货铂金升1.8%，报1,065.02美元。现货钯金急涨2.5%，报605.63美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。