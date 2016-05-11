金价脱离两周低点 因美元下滑及股市回落

路透纽约/伦敦5月11日 - 黄金周三从两周低点反弹，因美元升势停止，且全球股市回落，投资人对贵金属的买兴重燃。

1803GMT，现货金上升0.8%，报每盎司1,275.50美元，美国6月期金收高0.8%，报每盎司1,275.50美元。金价周二触及4月28日来最低的1,257.25美元。

“今日走势主要是受美元和股市影响，另外也是因美联储在下次会议上升息的可能性很低。”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称。

美元指数跌0.5%，势将结束六日连涨。

欧美股市下挫，因企业业绩令人失望。

金价上周触及15个月高位1,303.60美元，之后因美元普涨而回落。

分析师认为1,300美元为金价短期阻力位，自年初以来，受实货流入强劲以及对美国短期内升息的预期降温带动，金价已经上扬20%。

高盛也预计，金价上升空间有限，不过该行上调未来几个月金价预估，指因净投机布仓增强。

现货银上升1.3%，报每盎司17.32美元。现货铂金升1.8%，报1,065.02美元。现货钯金急涨2.5%，报605.63美元。(完)