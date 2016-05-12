金价受美元上涨拖累下跌 上日创4月底以来最佳表现

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透纽约/伦敦5月12日 - 金价周四下跌，因美元走强促使一些买家获利了结，昨日金价录得4月底来最大单日涨幅，一度缩减因疲弱的美国就业数据带来的跌幅。
1844 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,269.76美元， 金价上周曾触及15个月高位1,303.60美元，后回落至1,300美元之下。
“今天金价下跌，主要因为美元上涨，也因为我们接近1,300美元的重要价位，”Think Forex首席市场分析师Naeem Aslam称。
日圆兑美元跌至两周低位，因臆测日本央行最快于下月可能扩大宽松货币政策，扶助美元指数升0.3%。
今年迄今金价累积上涨近20%，因持续疲弱的美国和全球经济数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)近期升息的预期。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares(GLD)持金量周三升至2013年12月以来最高水平，支撑了金市的乐观人气。
“资金大规模流入，上市交易基金(ETF)需求强劲，都帮助金价维持在区间内，”Logic Advisors联合创始人Bill O'Neill称。
世界黄金协会(WGC)周四表示，尽管金饰购买减少近两成，但资金大量涌进黄金上市交易基金(ETF)，推使今年第一季全球黄金需求攀至历年同期纪录最高水平。WGC在最新出炉的“黄金需求趋势”报告中指出，第一季黄金需求激增至1,290吨。
美国6月期金收跌0.3%，报1,271.20美元。
现货银下挫1.8%，报每盎司17.08美元，现货铂金跌1.2%，报1,049.86美元，现货钯金下跌1.6%，报594.80美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
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