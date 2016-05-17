金价上涨 因美元和美股下跌激发对黄金的避险买兴

路透纽约/伦敦5月17日 - 金价周二上涨，扭转了稍早的跌势，此前美元和美股下挫，激发了对黄金的避险买兴。

1858 GMT，现货金XAU=上涨0.3%，报每盎司1,277美元，美国期金GCv1收涨0.2%，报1,276.9美元。

稍早，随着股市一度小幅回升，获利回吐令金价一度下跌。

受助于矿业股反弹，欧洲股市触及两周高位，但稍后回吐涨幅。美元兑一篮子货币.DXY下跌0.03%，给金价带来提振。

“过去几个交易日一直支撑金价的是全球经济疑虑，这驱动了黄金的避险需求，”High Ridge Futures金属交易董事David Meger称。

但周二，两位美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员称，可能在下个月的会议上升息。

达拉斯联储总裁柯普朗称，美国经济足够强劲，“不久的将来”可以升息，但升息将是逐步的。

受此评论影响，金价回吐部分涨幅。

“我们仍在努力评估美联储升息的可能性...明天的联储会议记录可以找到关于升息决定的其它一些蛛丝马迹，”Meger称。

美国政府周二稍早报告称，美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年晚些时候升息提供理据。

周一公布的美国监管机构文件显示，索罗斯基金第一季通过上市交易基金买入黄金，这在周二盘初支撑金市。

但长期以来一直看涨金市的投资人John Paulson却减少了黄金持有量。

现货银XAG=上涨0.5%，报每盎司17.21美元，现货铂金XPT=升0.6%，报每盎司1,051.23美元，现货钯金XPD=跌1.5%，报每盎司580.91美元。(完)