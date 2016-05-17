金价上涨 因美元和美股下跌激发对黄金的避险买兴

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦5月17日 - 金价周二上涨，扭转了稍早的跌势，此前美元和美股下挫，激发了对黄金的避险买兴。
1858 GMT，现货金XAU=上涨0.3%，报每盎司1,277美元，美国期金GCv1收涨0.2%，报1,276.9美元。
稍早，随着股市一度小幅回升，获利回吐令金价一度下跌。
受助于矿业股反弹，欧洲股市触及两周高位，但稍后回吐涨幅。美元兑一篮子货币.DXY下跌0.03%，给金价带来提振。
“过去几个交易日一直支撑金价的是全球经济疑虑，这驱动了黄金的避险需求，”High Ridge Futures金属交易董事David Meger称。
但周二，两位美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员称，可能在下个月的会议上升息。
达拉斯联储总裁柯普朗称，美国经济足够强劲，“不久的将来”可以升息，但升息将是逐步的。
受此评论影响，金价回吐部分涨幅。
“我们仍在努力评估美联储升息的可能性...明天的联储会议记录可以找到关于升息决定的其它一些蛛丝马迹，”Meger称。
美国政府周二稍早报告称，美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年晚些时候升息提供理据。
周一公布的美国监管机构文件显示，索罗斯基金第一季通过上市交易基金买入黄金，这在周二盘初支撑金市。
但长期以来一直看涨金市的投资人John Paulson却减少了黄金持有量。
现货银XAG=上涨0.5%，报每盎司17.21美元，现货铂金XPT=升0.6%，报每盎司1,051.23美元，现货钯金XPD=跌1.5%，报每盎司580.91美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。