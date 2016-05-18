金价下跌 此前美联储会议记录提振升息预期

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约/伦敦5月18日 - 金价周三下跌逾1%，因美元触及三周高位，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布上次政策会议记录，提振了美联储可能很快升息的预期。
根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，美联储就有可能在6月升息。
此前，一位美联储官员周二称，他将力荐在6月或者7月升息，另外两位联储官员也预计今年将最多升息三次。
金价对利率上涨非常敏感，因为利率上涨将增加持有黄金的机会成本。
会议记录发布后，现货金下挫至盘中低位1,262.45美元， 1829 GMT，现货金下跌1.28%，报1,263.2美元。美国期金下跌0.2%，报1,274.4美元。
周二发布的美国数据显示，4月消费者物价增幅为近三年来最大，房屋开工和工业生产强劲反弹，表明美国经济重获动能，为提前升息增添理据。
“CPI数据发布后，美元今日受到关注，这在短期内对黄金造成压力，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称。
黄金通常被看成是对冲通胀的投资品。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量周二增加0.56%，至855.89吨，为2013年11月以来最高。
现货银下滑1.52%，报每盎司16.96美元，现货铂金下跌1.56%，报每盎司1,032.6美元，现货钯金下跌1.03%，报每盎司574美元。 (完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。